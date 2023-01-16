Sivaslı gazeteci Ahmet Erçelik, yaklaşık 24 yılda Türkiye’de sanatlarıyla öne çıkan 5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirip arşivine koydu, hedefi ise arşivini kitaba dönüştürmek.

Sivaslı gazeteci Ahmet Erçelik, yaklaşık 24 yılda Türkiye’de sanatlarıyla öne çıkan 5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirip arşivine koydu, hedefi ise arşivini kitaba dönüştürmek.

Sivaslı gazeteci Ahmet Erçelik, eşi benzeri olmayan koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda babasının aldığı fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekilmeye başlayan Erçelik, serbest gazeteciliğe başlayıp gittiği etkinliklerdeki ünlülerle hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı. Zamanla bu durum Erçelik’te tutkuya dönüştü. Tiyatro ve sinema oyuncularından, ses sanatçıları ve pop starlara kadar birçok ünlüyle fotoğraf çektirdi. 24 yıl içerisinde ünlülerle çektirdiği fotoğraf sayısı 5 bin 70’e ulaştı. Erçelik geçmişte çektirmiş olduğu fotoğrafları kart, yakın tarihte çektirdiği fotoğrafları ise dijital ortamda arşivleyip saklıyor. Ünlüler ile fotoğraf çektirmeye devam eden Erçelik, eksik ünlü bırakmamak için sık sık Sivas dışında seyahatlere çıkıyor. En büyük hedefiyse bu fotoğrafları kitaba dönüştürmek. Erçelik’in en çok değer verdiği fotoğraflar, Haldun Dolmen, Ediz Hun, Rasim Öztekin, Beyazıt Öztürk ve Şafak Sezer ile çekilenler.

Görenler şaşkınlık yaşıyor

Erçelik evine gelen misafirlerin ünlülerle olan fotoğraf arşivini görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Fotoğraf çekilmeye küçük yaşta babamın aldığı bir fotoğraf makinesiyle başladım. Daha sonra gazetecilik hayatına atıldım. Bu süreçte ünlülerle röportajlar yaptım ve fotoğraflar çekildim. Fotoğrafların bir kısmını analog bir kısmını ise dijital olarak saklıyorum. En ünlü sanatçılardan unutamadığım, Haldun Dolmen, Ediz Hun, Türkan Şoray, Aydan Şener gibi isimlerle ile hem röportaj yapıp hem fotoğraf çekildim. Ünlülere olan merakım küçük yaşlarda başladı. Küçük yaştan beri tiyatroya ve konserlere giderdim. Daha sonra orada bulunan sanatçılarla fotoğraf çekilirdim. Analog olan fotoğrafları programlarla tarayarak dijital hale getirip o şekilde saklıyorum. Arşivimi gezerken bazı vefat eden ünlüleri görünce duygulanıyorum. Eve gelen arkadaşlarım ve akrabalarım ünlülerle olan fotoğraflarımı görünce şaşkınlık yaşıyorlar. Bu kadar ünlüyle nasıl fotoğraf çekildiğimi soruyorlar. Türkiye’ye sanatıyla damga vuran bütün ünlülerle fotoğrafım var” şeklinde konuştu.