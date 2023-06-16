Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl karar bağlanmış hapis cezası bulunan zanlı Asayiş ekiplerinin sıkı takibi sonucu bir eğlence mekanında yakalandı. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Asayiş ekipleri uzun süredir peşinde olduğu bir suçluyu yakın takibe aldı. Camikebir Mahallesi’nde bir eğlence mekanına giden M.G., bir süre sonra Asayiş ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Yapılan GBT sorgulamasında 7 ayrı dosyadan hakkında 24 yıl karara bağlanmış hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Asayiş ekiplerince gözaltına alınan zanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.