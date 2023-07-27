Kastamonu’da 18 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında arama kararı bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 18 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.B. isimli hükümlü, yapılan operasyona gözaltına alındı. H.B., yapılan işlemlerin ardından da jandarma ekiplerince Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.