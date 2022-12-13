Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, "kaçakçılık" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Üzerinde sahte kimlik bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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