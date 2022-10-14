Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından restoranda yemek yerken yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Serik’in Kadriye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce işlediği yağma, hırsızlık, mala zarar verme suçlarından 2 yıldır aranan ve 24 yıl hapis cezası bulunan Kemal Ö.’nün bir restoranda oluğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Antalya’nın Serik ilçesinde farklı suçlardan 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, yemek yediği restoranda yakalandı.

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