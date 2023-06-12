Eskişehir’de çıkan bir kavgada 24 yaşındaki Suat Akarsu’nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Dün gece saatlerinde Odunpazarı İlçesine bağlı Emek Mahallesi Çobandere Sokak’ta meydana gelen olayda, Suat Akarsu ile Emir Efe A. (19) arasında ‘küfürleşme’ meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki Suat Akarsu, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, cinayet şüphelisi Emir Efe A. ile babası Erol A. gözaltına alındı. Şüpheli baba oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli baba oğul, adliye girişinde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Babasına küfür ettiği için bıçaklamış

Edinilen bilgilere göre, maktul Suat Akarsu, Erol A.’nın farklı bir şehirde yaşayan oğluyla geçmiş dönemde tartışma yaşadı. Dün akşam saatlerinde alkol alan Suat Akarsu, Erol A.’nın evine giderek büyük oğlunun orada olup olmadığını sordu. Bir süre sonra Erol A. ile Suat Akarsu arasında tartışma başladı. Tartışma esnasındaki küfürleşmeyi duyan Erol A.’nın küçük oğlu Emir Efe A., evden çıkarak olaya müdahale etti. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Suat Akarsu, Emir Efe A. tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.