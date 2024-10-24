24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, bu yıl da renkli ve heyecan verici görüntülere sahne oldu. Yaklaşık bin metre yükseklikten atlayıp havada paraşütünü açan Oğulcan Geldikaya, “Uçaktan ve yüksek yerlerden atlamayı seviyorum” dedi.

Fethiye’de bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, 34 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla tüm heyecanıyla sürüyor. Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festivalde sporcular, akrobasi, tandem ve tridem yamaç paraşütü gibi çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Festivalde yaklaşık bin metre yükseklikten atlayıp havada paraşütünü açan Oğulcan Geldikaya’nın gösterisi nefesleri kesti.

10 yıldır yamaç paraşütü pilotu olduğunu belirten Oğulcan Geldikaya, yamaç paraşütünün doğru kurallara uyulduğu takdirde tehlikeli bir spor olmadığını vurgulayarak, “Burada yamaç paraşütü pilotuyum, aynı zamanda tandem pilotuyum. Ancak asıl branşım serbest paraşüt. Uçaktan ve yüksek yerlerden atlamayı seviyorum. Burada da çeşitli atlayışlar yapıyoruz. Yaklaşık 1000 metre civarından atladım. Tehlike var mı derseniz, bu gençlere tavsiye edebileceğim bir spor ama güvenliği sağladığınız sürece. Kurallara uyduğunuz sürece bir sıkıntı olmaz. Ama tabii ki bu tehlikeli bir spor, ‘hiçbir tehlikesi yok’ diyemeyiz” şeklinde konuştu.