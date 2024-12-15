Antalya’nın sanat dünyasına açılan en önemli kapılarından olan 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, caz müziğinin usta ismi Kerem Görsev Trioyu ağırladı. Piyanist Kerem Görsev, 1995 yılından bu yana akustik cazın farklı formatlarını yansıttığı 22 albümünden derlediği eserlerle Antalyalı sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında sanatçının piyanodaki eşsiz dokunuşlarına, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti. Görsev Trio, dinamik performansı ve yüksek enerjisiyle konser boyunca müzikseverlere caz dolu anlar yaşattı. Her biri virtüöz olan müzisyenler, doğaçlama solosuyla izleyicilere nefes kesici bir deneyim sundu. Davul ve kontrbas soloları, gecenin en etkileyici anlarını yaşattı ve salonda coşkuyla karşılandı. Kerem Görsev, eserlerini seslendirmekle kalmayıp, bestelerinin çıkış hikayelerini ve ardındaki duyguları seyircilerle paylaştı.

Müzik ve hikayelerle duygusal bir yolculuk

Konserin sonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, sahneye çıkarak Kerem Görsev, Volkan Hürsever ve Ferit Odman’a teşekkürlerini iletti. Tuncer, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in selamlarını seyircilere ileterek, trioya plaket ve çiçek takdim etti. Ancak gecenin en anlamlı anı, Kerem Görsev’in kendisine hediye edilen çiçeği, salonda konseri büyük bir dikkatle dinleyen küçük bir seyirciye armağan etmesi oldu. Görsev, “Bütün eserlerimi dikkatle dinlediğin için sana veriyorum” diyerek çiçeği seyirciye uzattı.