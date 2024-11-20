DÜZCE(İHA) – Düzce’de 23 Kasım 2022 meydana gelen depremde hasar gören ve ardından yıkılan Turgut Özal Anadolu Lisesi, Esin Olcay Anadolu Lisesi adıyla Karahacımusa Mahallesi’nde yeniden yapılıyor.

Düzce’de, Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay tarafından annesi adına yaptırılacak 24 sınıflı Esin Olcay Anadolu Lisesi ve Kapalı Spor Salonu binası inşaattı hızla devam ediyor. Çatısına konulacak olan güneş panelleriyle enerji ihtiyacını karşılanacak özel bir proje olan okulun 2025 Eylül ayında eğitim öğretime başlaması planlanıyor. Vali Selçuk Aslan, Anadolu lisesi ve kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Hayırsever iş insanı Özhan Olcay’a teşekkür eden Vali Aslan, Düzce’de okul ihtiyaçlarının karşılanmasında hayırseverlere hayırda yarışanlardan olma çağrısında bulundu.