İnegöl Belediyesi ekipleri dün öğlen saatlerinde yoğunlaşan kar yağışının ardından 24 saatte 925 kilometre kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yüksek kesimlerde greyderler ring atmaya devam ederken, İnegöl’de kapalı köy yolu bulunmuyor.

İnegöl’de beklenen kar yağışı dün öğlen saatleri itibariyle başladı. Meteorolojinin uyarıları üzerine hazırlıklarını yapan İnegöl Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü uhdesindeki karla mücadele ekipleriyle sahaya indi. Dün 13.00 itibariyle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelere ulaşım noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmaları başladı.

Kapalı köy yolu yok

İnegöl Belediyesi ulaşımda aksama yaşanmaması adına dün gece boyunca da karla mücadele çalışmalarına devam etti. 4 küreme ve tuzlama aracı, 2 greyder ve 1 tuzlama aracıyla gece boyunca özellikle yüksek kesimlerde sürekli ring atan ekipler, 96 kırsal mahallenin tamamına ulaştı. İnegöl’de kapalı köy yolu bulunmadığı ifade edildi.

925 kilometre tuzlama ve küreme çalışması yapıldı

Çarşamba günü 13.00’da başlayan karla mücadele çalışmaları kapsamında 24 saatte toplam 925 kilometre tuzlama ve küreme çalışması yapıldığı açıklandı. Öte yandan ekipler vardiyalı şekilde 24 saat süreyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. 4 ayrı ekip şu an; Tekke, Hayriye, Kıran ve Elmaçayır bölgelerinde ring atmaya devam ediyor.