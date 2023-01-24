Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 3’üncü yılında kent genelinde TOKİ tarafından 24 bin 83 konut yapılırken, konutlarına yerleşen vatandaşlar meydana gelen depremleri artık hissetmediklerini aktararak devletin sürekli kendilerinin yanında olduğunu söyledi.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 3’üncü yılında kent genelinde TOKİ tarafından 24 bin 83 konut yapılırken, konutlarına yerleşen vatandaşlar meydana gelen depremleri artık hissetmediklerini aktararak devletin sürekli kendilerinin yanında olduğunu söyledi.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde burada 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. İki şehirdeki 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. TOKİ konutları, birer birer tamamlanmalarının ardından hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Konutlarında güven içerisinde oturan depremzedeler, artık deprem ve kış korkusu yaşamadan sıcak yuvalarında yaşadıklarını belirtirken geçen hafta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremi lambanın avizesinden fark ettiğini belirtti.

’’Artık deprem olduğunda hiç korkmuyoruz’’

24 Ocak depreminde evlerinin yıkıldığını belirten vatandaşlardan Recai Dikbaş, ’’24 Ocak depreminde evimiz yıkıldı. Biz de 1 buçuk yıl konteyner kentte ikamet ettik. Orada da güzel günlerimiz geçti. Fazla bir sıkıntı çekmedik. Devletimiz her zaman olduğu gibi yanımızdaydı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun evlerimize taşındık. 14 aydır yeni evlerimizdeyiz. Evlerimiz çok güzel ve ısınıyor. Geçen gün 4.9 şiddetindeki depremi evde oturmama rağmen hissetmedim. Bu evleri yapan herkesten Allah razı olsun. Artık deprem olduğunda hiç korkmuyoruz. Evlerin temelleri o kadar sağlam ki geçen hafta olan depremde yerimden dahi kalkmadım. Eski evlerde ufak bir depremde dahi yer gök sallanıyor ve duvarlar patlıyordu şimdi ise hiç hissetmiyorum. Evlerimiz çok güzel ve emniyetli” dedi.

’’Depremleri artık lambanın avizesi sallanınca fark ediyoruz’’

Deprem sonrasında evlerine taşındıklarını aktaran vatandaşlardan Akide Dikbaş ise ’’Rabbim kimseye depremler yaşatmasın. Çok zorluk çektik. Evlerimiz yıkıldı o dönemde ev bulamadık. Konteyner kentte kaldık ama Allah devletimizden razı olsun her zaman bizim yanımızdaydı. Cumhurbaşkanıma, devletime ve milletime çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Geçen hafta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremi ve ondan önce olan depremleri hissetmedik. Eski evlerde dolaplar üzerimize gelecek korkusuyla yaşıyorduk ama burada sadece avizenin sallandığını görüyoruz. Evlerimizde çok rahat ve güvendeyiz’’ diye konuştu.