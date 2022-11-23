Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 24 Kasım öğretmenler günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde şehit öğretmenler ve aileleri de unutulmadı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 24 Kasım öğretmenler günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde şehit öğretmenler ve aileleri de unutulmadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde BİSDEM Projesi Öğretmen Çalıştayı ile başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini destekleme programında “Hizmet içi öğretmen eğitiminde bilimsel sorgulama destekli çevrim içi mentorluk modelinin tasarlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi” projesi tanıtıldı.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver’in üstlendiği çalıştay süresince, öğretmenler ve öğretmen adayları proje deneyimlerini paylaşırken etkili sınıf içi uygulamaların nitelikleri ve öğrencilerin içerikle etkileşimlerinin etkin şekilde nasıl sağlanabileceği gibi birçok konuda tartışma fırsatı buldu. Proje katılımcısı fen bilimleri öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri, uygulama sürecinde geliştirdikleri bilimsel sorgulama destekli etkinlikleri, altı farklı oturumda çeşitli branşlardan iki yüzü aşkın öğretmen adayı ile paylaştılar. İl Müdürü Emre Çay çalıştayda yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak çalışmalara katılan öğretmenlere teşekkür etti.

Şehit öğretmen kabri başında anıldı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Ula Şehit öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek şehit öğretmen Sezgin Keçeci’nin annesi ve kız kardeşi ile bir araya geldi. Şehit öğretmenin ailesiyle bir süre sohbet eden ve öğretmenler gününü kutlayan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul bahçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılarak tüm şehit öğretmenler anısına şehit öğretmenin ailesiyle birlikte fidan dikti.

Ardından Muğla Şehidimiz Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur’un, emekli öğretmen olan annesi Zehra Cesur ve babası emekli öğretmen Remzi Cesur ziyaret edildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay şehidin emekli öğretmen olan anne ve babalarının öğretmenler gününü kutlarken, ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü tarafından programların ardından huzurevinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Şemsiana Anaokulu öğrencileri eşliğinde huzurevini ziyaret ederek burada kalan emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Emekli öğretmenlere çiçek takdim eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay onlarla uzun uzun sohbet etti.