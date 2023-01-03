TR82 Bölgesi’nde genç girişimciliğinin ve mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan teknik destek programı çerçevesinde uygulaması tamamlanan projelerle 164 mesleki okul öğretmenine eğitim verildi.

TR82 Bölgesi’nde genç girişimciliğinin ve mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan teknik destek programı çerçevesinde uygulaması tamamlanan projelerle 164 mesleki okul öğretmenine eğitim verildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan 7 projeden, ‘mesleki eğitimde dijital dönüşüm’, ‘markalaşan Çankırı’, mesleki eğitimde patent ve faydalı model hareketi ile proje döngüsü yönetimi’, ‘proje yazma eğitimi ve danışmanlığı’ projelerinin uygulamaları sona erdi.

Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programının “genç girişimciliğinin ve mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi”ne yönelik ‘genç istihdamı teması’ çerçevesinde uygulanan program ile 7 proje desteklenme hakkı elde etmişti. 2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan toplam 7 projeden 4’ünün uygulaması tamamlanmış oldu. Kastamonu, Çankırı ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı projeler çerçevesinde Milli Eğitime bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlere ve idarecilere mobil uygulama geliştirme, fikri sınai haklar ve proje döngüsü yönetimi konularında eğitimler verildi.

Program çerçevesinde mesleki eğitim öğretmenlerine Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi çerçevesinde, programlamanın temelleri, mobil programlama ortamının hazırlanması, flutter projesi oluşturma, ekranlar arası veri aktarımı ve ara yüz elemanları ile uygulamalar ve realm veri tabanı işlemleri hakkında eğitim verildi. Çankırı’da iki, Sinop’ta ise bir olmak üzere toplamda üç gruba ayrı ayrı verilen fikri sınai haklar eğitiminde, fikri ve sınai mülkiyet haklarına giriş, marka, patent, faydalı model ve tasarım, başvuru ve tescil süreçleri, tarifname takımı hazırlık - Türk Patent ve yurtdışı ofislerde süreçler ve EPATS uygulaması anlatıldı.

24 günde 164 kişi eğitimlerden faydalandı

Çankırı ve Gerze’de toplam iki grubun aldığı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’nde ise hibe fon kaynakları, AB mali kaynakları, proje döngüsü yönetimi, analiz ve planlama aşamaları, örnek rehber incelenmesi, örnek başvuru formu incelenmesi, taslak proje yazma, izleme ve değerlendirme süreçleri, proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar, başvurusu yapılan projelerin değerlendirilme aşamaları, proje uygulama süreci aşamaları, görünürlük kuralları ve yaygınlaştırma konularında eğitimler verildi. 24 gün süren eğitimlere toplamda 164 kişi katıldı.