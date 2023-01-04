Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MSKÜ ve Muğlaspor arasında işbirliği protokolü

MSKÜ ve Muğlaspor arasında işbirliği protokolü

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