Edinilen bilgiye göre, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 ayrı suçtan aranması bulunan T.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, lokantada yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 24 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından bir lokantada yakalandı.

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