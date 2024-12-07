Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Karsu’nun büyüleyici performansıyla başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle müziğin kalbi bir kez daha Antalya’da atacak” dedi.

Türkiye’nin en prestijli müzik etkinliklerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluştu. Festivalin açılışı dünyaca ünlü sanatçı Karsu’nun muhteşem performansıyla gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek misafirleri selamladı.

“Kültür ve sanatın kalbi Antalya’da atıyor”

Antalya’yı bir kültür ve sanat kenti haline getirme vizyonuyla 2019 yılından bu yana önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Böcek, Antalya Piyano Festivali’nin yanı sıra Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, Uluslararası Gastronomi Festivali, Yörük Türkmen Festivali ve Antalya Kitap Fuarı gibi etkinliklerle şehri bir kültür sanat merkezi haline getirdiklerini belirtti. “Sanatın ve sanatçının daha özgür olduğu, festivallerin engellenmediği, çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe yürüdüğü günler için çalışmaya devam edeceğiz” diyen Böcek, müziğin birleştirici gücüyle Antalya’nın uluslararası alandaki öneminin giderek arttığını söyledi. Başkan Böcek, “Müziğin kalbi bir kez daha Antalya’da atacak” diyerek sanatseverleri festivale davet etti.

Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Karsu, klasik müzik, caz ve Türk ezgilerini harmanladığı zengin repertuvarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçının sahne enerjisi, samimi tavırları ve güçlü yorumları, büyük beğeni topladı. Karsu, konser arasında izleyicilere lokum ikram etti. Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Karsu, sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Anne olmaya hazırlanan Karsu’ya sürpriz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açılış konserinin sonunda Karsu’ya teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Bunun yanı sıra, yakında anne olacak olan sanatçıya özel bir sürpriz hazırlayan Başkan Böcek, tamamen el yapımı ahşap bir beşik ve beşik içinde çeşitli hediyeler sunarak, Karsu ve ailesine anlamlı bir jest yaptı. Karsu’nun doğacak bebeği için “Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyup kollayacak bir evlat olmasını, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini ve Mustafa Kemal’in askeri olmasını” temenni eden Böcek’in bu sözleri, salondan büyük alkış aldı.

Dünyaca ünlü sanatçılar

6-20 Aralık tarihleri arasında sürecek olan 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, dünyaca ünlü sanatçılar ve genç yetenekleri ağırlayacak. Açık hava konserleri ve farklı müzik türlerini bir araya getiren programıyla festival, sanatseverlere dolu dolu bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyor. Antalya, sanat ve müzikle buluşmaya devam ederken, festivalin coşkusu şehri ve Türkiye’yi saracak.