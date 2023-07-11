Nevşehir’de seri numarası ve sistemde kaydı bulunmayan toplam 24 adet av tüfeğine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan 3 ayrı çalışmada 55 kilo kıyılmış tütün, 38 litre alkollü içecek ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca 21 adet seri numarası bulunmayan av tüfeği, 3 adet sistemde kaydı bulunmayan av tüfeği, 2 adet av tüfeği namlusu ve 1 adet av tüfeği kabzası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.