Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 235’incisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, temmuz ayı şehitleri Adem Erken, Davut Doğan, Soner Boz, Adnan Kılıçoğlu, Mustafa Serin, Ahmet Birkaç, İrfan Sadık Kocabaş, Gökhan Mete Altuntaş ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimizi anma programının 235.’sini yaptık. 20 yıldan bu zamana kadar her ayın son haftasında yapılan bu program, bundan böyle de devam edecek inşallah. Bu vatan uğruna, bizlerin rahatı için şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi anmak, onları yad etmek bizlerin en asli görevidir. EMŞAV’da yapılan anma programına şehit ailelerimiz, emniyet mensuplarımız, gazilerimiz ve gönüllülerimiz katıldılar. Bu programa emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Samsun Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte yapılan bu programlar şehit ailelerimizi, şehit yakınlarını ve gazilerimizi memnun etmektedir. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle minnetle anıyoruz. Şehit yakınlarımıza başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz. Emniyet teşkilatımıza başarılar diliyoruz. Kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler temenni ediyoruz" dedi.

Program ikramla sona erdi.