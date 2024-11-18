Tunceli Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Dal, 23 yıllık akademik hayatına 32 kitap sığdırdı.

Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Dal, 23 yıllık akademik hayatı boyunca inşaat teknolojisi ve mimarlık bilimleri alanında 32 kitap yazarak önemli bir başarıya imza attı. Çok sayıda bilimsel projenin yanı sıra, uluslararası-ulusal kongre ve seminerlerde de görev alan Prof. Dr. Dal’ın yayımlanmış çok sayıda makale ve tebliği bulunuyor.