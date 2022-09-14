Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda neticesinde hakkında silahlı yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen İ.S. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep’te 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen İ.S. isimli şüpheli kişi yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.