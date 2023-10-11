Antalya’nın Alanya ilçesinde 23 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması maksadıyla yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 23 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak adli işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.