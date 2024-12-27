Afyonkarahisar’da yaşanan ve 23 yaşındaki öğretmenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili minibüs şoförü tutuklandı.

Kaza, kent merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyma Candan’a (23) M.E.’nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs çarptı. Yaralanan Candan olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Candan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybeden Candan’ın özel bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak çalıştığı kaydedildi. Candan’ın kazadan sadece dakikalar önce çarşı merkezde arkadaşları ile çay toplantısında bir araya geldiği ve ardından eve dönüş yolunda dolmuştan inip yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan, kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.’nin tutuklandığı kaydedildi.