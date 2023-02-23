Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan’ın düşman işgalinden Kurtuluş’unun 102. yıl dönümü etkinliklerinin deprem felaketi dolayısıyla iptal edildiğini açıkladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan’ın düşman işgalinden Kurtuluş’unun 102. yıl dönümü etkinliklerinin deprem felaketi dolayısıyla iptal edildiğini açıkladı.

Başkan Demir yaptığı yazılı açıklamada Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile yaptıkları istişareler sonucu tüm Türkiye’nin yüreğini yakan deprem felaketi dolayısıyla bazı programlar hariç kurtuluş günü etkinliklerini iptal etme kararına vardıklarını belirtti.

Başkan Demir “Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşu’nun 102. yıl dönümü etkinlikleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle, Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunumu, Şehitlerimiz ve Deprem Felaketinde Hayatını Kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutulması dışında kalan tüm programlar iptal edilmiştir’’ dedi.