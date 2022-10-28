Türkiye’nin her bölgesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Diş Hekimliği Fakültesi dekanlarının katıldığı 23. Olağan Diş Hekimliği Dekanları Konseyi Toplantısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin her bölgesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Diş Hekimliği Fakültesi dekanlarının katıldığı 23. Olağan Diş Hekimliği Dekanları Konseyi Toplantısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışına, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Emre Korkut, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı Ahmet Zengin ile ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Tosun, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nazan Ersin toplantı öncesi konuşma yaptılar.

ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Tosun, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Diş hekimliği alanında birçok konunun bütünüyle ele alınacağı bu önemli toplantıya üniversitemizin 30. yılını kutladığı bu günlerde ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Destanlar diyarı Çanakkale’de siz değerli dekanlarımızı ve Sağlık Bakanlığımızın saygıdeğer daire başkanlarını misafir etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığımı belirtir, öncelikle Rektör hocamıza, fakültemizin ve üniversitemizin çalışanlarına bu toplantının organizasyonunda verdikleri destek ve gösterdikleri emek için çok teşekkür ederim.”

“Sizleri, Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı, binlerce şehidin yattığı, ülkemize ‘Çanakkale Geçilmez’ sözleriyle zaferi getiren Çanakkale’mizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Prof. Dr. Sedat Murat, şunları ifade etti:

“Ülkemizin dört bir yanından gelen dekanlarımızla hem eğitim hem araştırma hem akademik yönüyle hem de hastanedeki uygulamalar ve benzeri konularda, kolektif akılla çok önemli noktalar dile getirilecektir. Bu kadar değerli bir ekibin bir araya gelmesiyle çok önemli çıktılar elde edilecektir. Bu bağlamda toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültelerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıya geçildi.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Emre Korkut, Türkiye’de ağız ve diş sağlığı alanında, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı Ahmet Zengin ise sağlık tesisleri ruhsatlandırma süreçleri ile ilgili bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yaptılar.

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen program, Gelibolu Yarımadasındaki Şehitliklerin ziyaret edilmesiyle son buldu.