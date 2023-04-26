Erzincan’da üniversiteli bir grup genç, palyaço kostümüyle girdikleri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk hastaları eğlendirdi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk servisinde kalan hastalara moral vermek isteyen bir grup üniversiteli genç palyaço kılığında hastaneye girerek çocuklarla keyifli bir gün geçirdi. 23 Nisan haftasında hastane servislerinde yatarak tedavi gören çocukların yanında olan gençler hem çocukların bayramını kutladı hem de onlara çeşitli hediyeler verdi. Çocukların aileleri yapılan duyarlı davranıştan ötürü üniversiteli gençlere teşekkür ederek etkinliğin çocukların psikolojisi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Erzincan Gençlik Merkezi gönüllüsü üniversiteli genç Abdullah Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Biz arkadaşlarımızla birlikte böyle bir organizasyon yaparak çocukların 23 Nisan’da yalnız olmadıklarını göstermek istedik. Onlar hastanede yatarken dışarıda eğlenen arkadaşlarından geri kalmamalarını istedik. Çeşitli okullara gidiyoruz ve çocukları eğlendirmeye devam ediyoruz. Onların mutlu olması, sevinmesi bizleri de mutlu ediyor. Müzisyen arkadaşlarımız da buradalar. Onlar bir yandan çalarken biz de oyunlarla eşlik ediyoruz. Etkinliğin sonunda ise, çocuklara balon, kitap ve çikolata dağıtıyoruz” dedi.