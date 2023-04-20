23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla saat 11:00’de Ürgüp İlçe Stadı’nda düzenlenecek resmi törenlerin ardından saat 12:30’da belediye tarafından kurulacak alanda çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Ürgüp Belediyesi’nden yapılan açıklamada: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müzce 23 Nisan Pazar günü saat 11:00’de hava şartlarının uygun olması durumunda ilçe stadyumunda Öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilecek gösteriler ve kutlama törenlerinin ardından Belediyemiz tarafından aynı stadyumda oluşturulacak şenlik alanında çocuklarımıza yönelik eğlence parkurları, gösteriler, yarışmalar ve ikramlarla dolu bir bayram geçirmeleri hedeflenmektedir.” Denildi.

Tüm çocukları Pazar günü saat 12:30’da stadyuma beklediğini kaydeden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk: ”Bu yıl bayramın 3. Günü aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacağından çocuklarımız iki bayramı bir arada yaşayacak. Hava şartlarının uygun olması durumunda saat 12:30’da çocuklarımızı bayram coşkusunu doyasıya yaşamak üzere İlçemiz stadyumuna bekliyorum.” dedi.