Nazilli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde başta Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy olmak üzere protokol üyeleri makamlarını çocuklara emanet etti.

Yeni görevlerine hazırlıklı gelen çocuklar protokol üyelerini soruları ile adeta terletti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna oturan Öykü Demircioğlu ile Ahmet Emre Yıldırım, eğitim sektöründeki sorunlardan küresel iklim krizine karşı alınan veya alınacak tedbirlere kadar Milli Eğitim Müdürüne sormadık soru bırakmadılar. Birkaç saatliğine de olsa makamın gücünü kullanan çocuklar zaman zaman idarecileri zor soruları ile adeta zorda bıraktılar.

Nazilli’de 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy’un makamına 5 Eylül Ortaokulu öğrencileri Alara Yılmaz ve Nida Şengül, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın makamına Yusuf Kerem Üzümcü ve Elif Karakaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz’in makamına Zeynep Bektaş ve Ekin Naz Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün’ün makamına da Öykü Demircioğlu ile Ahmet Emre Yıldırım oturdu.

Çocuklara makamlarını devreden Nazilli protokolü kendi görev sorumlulukları ile ilgili şehrin 23 Nisan yöneticilerini bilgilendirdiler. Keyifli anların yaşandığı makam devir teslim törenlerinde çocuklar bir yandan büyüdüklerinde hayallerindeki meslekleri dile getirirken diğer yandan da gelecekteki mesleklerinin detayları hakkında bilgi edindiler.

“Küresel iklim krizi ve sıfır atık konusunda çalışmalarınız neler”

Oldukça renkli diyalogların yaşandığı devir teslim törenlerinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün’ün makamına oturan Öykü Demircioğlu ile Ahmet Emre Yıldırım”Eğitimle ilgili ilçemizde neler yapmayı planlıyorsunuz?Tüm dünyada büyük bir iklim krizi var. İlçemizde bununla ilgili çalışmalar yapılıyor mu? İlçemizde sıfır atık projesiyle ilgili neler yapılıyor? İlçemizde su arıtmayla ilgili neler yapılıyor? Su arıtma tesisleri yeterli mi?” diye sordular.