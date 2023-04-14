Antalya Düşünce Platformu üyeleri, 23 Nisan Haftası’nda depremden etkilenen çocuklar için bir festival düzenleyecek. Festivalde çocuklar için birçok etkinlik olacak.

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve üyelerden oluşan heyet, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Vali Ersin Yazıcı’ya platformun hedefleri ile ilgili bilgilendirme ziyareti yapan Prof. Dr. Mustafa Ertürk, platformun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın platformun faaliyetlerini takdirle karşıladığı öğrenildi. Karşılıklı görüş ve bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda Vali Esin Yazıcı’ya Platform Başkanı Halil Güvenbaş tarafından bir de hediye sunuldu.

Ziyarette Başkan Halil Güvenbaş, Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Genel Sekreter Çağrı Yılmaz, kurucu üyeler Ömer Avşar ve Arb. Avukat Fatma Kahraman hazır bulundu.

Antalya Düşünce Platformu ziyarete ilişkin, "Platformumuzun bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal yardım etkinlikleri başta ülkemizin karşılaştığı deprem neticesi bölgeye üyelerimiz tarafından gönderilen yardımlar, daha sonrası depremden etkilenip Antalya’mızda konuk olan vatandaşlarımıza yapılan maddi manevi ve özellikle psikolojik desteklerden, çocuklar için, yaşlılar için yapılan etkinliklerimizi Prof. Dr. Mustafa Ertürk teferruatlı bir şekilde Sayın Valimize arz etti. Sonra Başkanımız Halil Güvenbaş Mayıs ayı toplantımıza Sayın Valimizi davet etti. Ve 23 Nisan Haftası’nda depremden etkilenen çocuklarımız için bir festival yapılmasına karar verildi, değerli Valimizin onayı alındı." ifadelerini kullandı