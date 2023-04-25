Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erciyes Dağı Tırmanışı 21 dağcının katılımıyla tamamlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından etkinlik düzenlendi. Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Erciyes Dağı Tırmanışı, K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü ile ortaklaşa olarak düzenlendi. Tırmanışımıza 21 dağcı katıldı" dedi.

Erciyes Dağı tırmanışında zirveye çıkan dağcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.