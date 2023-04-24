Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde 29 Nisan’da Bahçeşehir Yüzme Havuzu’nda “23 Nisan Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği” düzenleyecek.

Düzce Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına devam ediyor. Çocuklar için Anıtpark’ta düzenlenen etkinlikler sonrasında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 29 Nisan Cumartesi günü saat 09:00’da Bahçeşehir Yüzme Havuzu’nda “23 Nisan Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği” yapılacak.

Yapılan duyuruda 7-11 yaş arası yüzme bilen çocukların katılacağı açıklanırken aileler bilgi ve kayıt için 0380 524 33 73 numaralı hat üzerinden detaylı bilgi alabilecek. Yarışmada dereceye giren yüzücülere ise hediye çeki verilecek.