Uşak Belediyesi tarafından organize edilen şenlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle doyasıya kutlanıldı.

Uşak Belediyesi tarafından şenlik için hazırlanan Bir Eylül Stadyumu, Uşaklı her yaştan çocuğa ve ailelerine kapılarını açtı. Stadyum içerisine kurulan farklı stantlarda gerçekleşen taş ve yüz boyama, tişört boyama atölyelerine ve sanatsal etkinliklere katılan çocuklar; sürpriz hediyelerle ve ikramlarla bayramın keyfini gönüllerince çıkardı. Renkli oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklardan; sportif aktivite parkurlarına, sahnede sergilenen tiyatro gösterilerine ve yapılan yarışmalara kadar büyük küçük demeden herkes katılım sağladı. Güne damgasını vuran çizgi dizi karakterleri “Harika Kanatlar” gösterisinde keyifli dakikalar yaşayan çocuklar maskotlarla beraber şarklılar söyledi, danslar etti. Bol bol fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiren aileler ise çocukluklarına döndü.