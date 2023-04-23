Ordu’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi’nde çelenk sunumuile başladı. Burada yapılan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından çelenk sunuldu. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede hayatlarını kaybedenlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, havanın yağışlı olması nedeniyle Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Haki Yener İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nurcan Şeyhoğlu yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödül ve hediyeleri Vali Vekili Ayhan Durmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Şevketoğlu tarafından verildi.

Kutlama programı, babalar ve kızlarının gösterisi, Anadolu motifleri gösterisi, Onuncu Yıl Marşı ritim gösterisinin ardından, şiirlerin okunmasıyla, halk oyunları ve alan gösterileri ile son buldu.

Vali Tuncay Sonel’in, İçişleri Bakanlığınca bayram süresince deprem bölgesinde görevlendirilmesi nedeniyle katılamadığı kutlama programına, Vali Vekili Ayhan Durmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Şevketoğlu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Baro Başkanı Avukat Sibel Torun, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Altınordu Belediye Başkan Vekili İsa Hitaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.