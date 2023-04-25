23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 103. Yıldönümü Gökçebey ilçesinde çocukların coşkulu kutlamalarıyla kutlandı. Gökçebey ilçesinde devam eden program ilgi gördü. Çocukların doyasıya eğlenerek kutladıkları kendi bayramlarında Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve Gökçebey Kaymakami Emrah Aslan, Gökçebey Emüdürü Hüseyin Doğan, AK Parti milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çocukların şiir okuma, yumurta yarışları ve folklor gösterileri ile sona erdi.