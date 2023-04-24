Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Özel Minik Hayaller Anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını okul bahçesinde hazırladıkları bir dizi etkinlikle coşku içinde kutladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Uslu’nun katılımıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte 5 yaş öğrencilerinin önderliğinde 23 Nisan şarkılarının tüm öğrenciler tarafından söylenmesinin ardından 10. Yıl Marşı eşliğinde tüm çocukların coşkulu bayram kutlaması ile devam etti. 5 yaş öğrencilerinin oyun alanına geçerek pinpon topu taşıma, çuval yarışı ve bayrak yarışı yapmaları ile heyecanın arttığı etkinliklerde öğrenciler okullarının bahçelerinde kurulan oyun istasyonlarındaki oyunları oynayarak onlara hediye edilen bayramın tadını çıkarıp keyifli bir gün yaşadılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, sevgi ve kardeşlik duygularının yeşermesine imkan tanıyan dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayan Denizli Özel Minik Hayaller Anaokulu Müdiresi Gamze Terzi, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’de Türk Milletinin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Minik Hayaller Anaokulu ailesi olarak bizler her gün sevgi ve ilgiyle çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm idareci, öğretmen, destek personeli ve öğrencilerimize şükranlarımı sunar, siz saygıdeğer misafirlerimize katılımızdan dolayı gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Okulun kuruluşundan itibaren Türk milleti için önemli olan özel gün ve haftalara büyük önem verdiklerini ifade eden Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Uslu da “Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızla beraber coşkuyla kutlanmaktadır. Çeşitli oyunlar oynanıp, şiirler ve şarkılar söylenerek 23 Nisan mutluluğunu yaşamaktadırlar. Bu sene okulumuza yapılan yeni binamızla ve yine kutlamalarımıza farklı bir renk katan kutlama alanımızla milli bayramımızı heyecanla kutladılar. Okul tıpkı bir orman gibidir. Öğretmenlerimiz bahçıvan, çocuklarımız fidan, okulumuz ise toprağımız. Bu güzel programı hazırlayıp bizlere sunan miniklerimize ve onları yetiştiren eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.