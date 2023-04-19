SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza güveninin göstergesidir” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atılması ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete devredilmesi sebebiyle Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirtti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Bu özel günü tam 103 yıl önce geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız’ sözleriyle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize verdiği önemi vurgulamıştır.”

“Bağımsızlık uğruna tarihte yaşanan tüm yokluk ve zorluğa rağmen atalarımızın istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, ülkemiz adına bizlere de ilham kaynağı olmalıdır” diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Atalarımızın bu topraklarda yaktığı bağımsızlık meşalesini korumak ve bu değerli mirasa sahip çıkacak çocuklarımıza tarihin izlerini aktarmak bizlerin yegâne görevidir. Aynı sorumluluk ve inançla SANKO Üniversitesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek ve sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümü ve tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”