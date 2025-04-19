Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7-10 yaş arası kategorilerde gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası başvurularının başladığı belirtildi.

Afyonkarahisar’da çocukların 23 Nisan coşkusunu sporla taçlandırmak amacıyla düzenlenen 23 Nisan Tenis Turnuvası, 19-22 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Minik raketler, bu özel organizasyonda hem yeteneklerini sergileyecek hem de bayramın neşesini doyasıya yaşayacak. Turnuva, Kocatepe Spor Kompleksi Tenis Kortları’nda yapılacak olup, üç farklı yaş grubunda 7-8 yaş, 9 yaş ve 10 yaş kategorilerinde düzenlenecek.

Turnuva hakkında detaylı bilgi ve başvuru süreci için Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Afyonkarahisar İl Temsilciliğinden bilgi alınabileceği belirtildi.