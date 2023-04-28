Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Feryal Yıldırım’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri oluşumunda açtığı resim sergisi büyük ilgi görüyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri oluşumunda düzenlenen Feryal Yıldırım’ ın “Benim Bayramım 23 Nisan” kişisel resim sergisi ortaokul sanat koridorunda sanatseverler ile buluştu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Feryal Yıldırım’ın kişisel sergisinin açılışını okul müdürü Seçil Güldemet, okul idarecileri ve görsel sanatlar zümresi öğretmenleriyle okul arkadaşları katıldı. Özgün tasarımların yer aldığı resim sergisinden dolayı Feryal Yıldırım’ı kutlayan idareci ve öğretmenleri başarılar dilediler.