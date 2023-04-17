Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan şenlikleri çerçevesinde İzmir’in en geniş katılımlı minikler Tekvando Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 405 sporcunun katıldığı turnuvada Bayraklı Belediyesi, 7 derece elde etti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Tüm sporcularımızı kutluyorum. Bayraklı sporda marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Bayraklı Belediyesi, sportif başarılarına bir yenisini daha ekledi. 23 Nisan şenlikleri sürerken Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda Minikler Tekvando Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Bayraklı, başarılı sporcularının dereceleriyle bir kez daha gururlandı. 180 erkek ve 225 kız sporcuyla İzmir’in en geniş katılımlı turnuvasında Bayraklı Belediyesi sporcuları 7 madalya kazandı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Nil Yazıcı ve Ege Kovanlık ikincilik elde ederken, Derin Deniz Tandoğan, Buğlem Selçuk, Eylül Oğuz, Hamza Yağız Öztürk ve Berat Doğan da üçüncü oldu.

“Bayraklı, sporda da marka olacak”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bir yandan 23 Nisan şenlikleri çerçevesinde birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlerken bir yandan da İzmir’in en geniş katılımlı İzmir Minikler Tekvando Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık. Bayraklı, spordaki farkını göstermeye devam ediyor. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Dereceleriyle ilçemizin gururu olan sporcularımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.