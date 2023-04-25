Oltu Karabekir İlkokulunun Oltu İlçe Spor Salonunda düzenlediği 23 Nisan programında öğrenciler doyasıya eğlendiler.

Oltu Karabekir İlkokulu ana sınıfının gösteriyle başlayan programda gösteri sonunda ellerindeki balonları havaya atacak olan öğrencilerden birisinin balonu erken uçunca göz yaşlarına hakim olamadı.

Erzurum’dan gelen Palyaço grubunun eğlence programıyla devam etti. Öğrenciler ve öğretmenler arasında çavul yarışması düzenledi, halat çekme yarışı düzenlendi. Öğrenciler müzik eşliğinde sandalye kapmaca yarışmasında doyasıya eğlendiler. Yaklaşık 3 saat boyunca eğlenen öğrenciler “23 Nisan programı böyle olur” dediler.

Karabekir İlkokulu öğrencilerinden Yağız Oktay Özbek, “Öğretmenlerimizin hazırladıkları yarışmalar çok güzeldi, çok eğlendik. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızla çeşitli oyunlar oynadık dans ettik, çok güzel geçti” dedi.

Karabekir ilkokulu öğrencilerinden İlimnur Musaoğlu “Burada çok eğlendik oyunlar oynadık çizgi film karakterleri ile de oyunlar oynadık, çok eğlendik. Yarışmalar yaptı güldük” dedi.

Okul Müdürü Cemal Tanrıver ise “Öğrencilerimize elimizden geldiğince bayram havasında eğlendirmeye çalıştık. Umarım öğrencilerimiz yeterince eğlenip stres atmışlardır. Bu programda emeği geçen öğretmen ve diğer görevlilere teşekkür ederim. Ayrıca ilçe spor salonunu bize tahsis eden ilçe spor müdürümüz Ömer Bektaş’a teşekkür ederim” dedi.