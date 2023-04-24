Menderes Mahallesi’ndeki Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe çocuklar aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdi. Şenlik havasında geçen etkinlikte; Çocuk Orkestrası, Çocuk Tiyatrosu ‘Keloğlan’ ve Kibrit Kutusu konseriyle çocuklar doyasıya eğlendi. Yüz boyama etkinliğinin yanı sıra çocuklara pamuklu şeker ve balon hediye edildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’da kutlamalara katılarak, çocukların sevincine ortak oldu.

Çocuklarla oyunlar oynayan ve sohbet eden Başkan Tarhan konuşmasında; “103 yıl önce, bugün önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Ulusun hakimiyetinin halkın iradesinin en önemli yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir asırdan fazladır varlığını sürdürmektedir. Ardından, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923 yılında kurmuş ve bu yıl 29 Ekim'de 100. yılını kutlayacağız. Bu bilgileri tüm çocuklarımızın çok iyi bilmesi gerekiyor. Benim görüşüme göre, en önemli ulusal bayramımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Ancak tüm dünyada tek bir çocuk bayramımız var, o da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Atamız 23 Nisan gününü çocuklara armağan etmiştir. Mayıs ayına giriyoruz ve baharın yaşanacağı bir ay bizi bekliyor. Pablo Neruda'nın çok sevdiğim bir sözü var; "Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz" diyor. Bugüne kadar çok anlamlı çiçeklerimiz koparıldı ve yok edildi. Ancak baharın gelişi hiç kimse tarafından engellenemez. Çocuklarımızla birlikte daha güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelere yer verdi.