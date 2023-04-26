Cumhuriyetin 100’üncü, TBMM’nin açılışının 103.yılında geleceğin temellerini oluşturan çocuklar için Quick Sigorta ve Menova Gelişim iş birliği ile 23 Nisan’da “güven dolu gelecek” temalı etkinlik yapıldı.

Quick Sigorta, Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nda, Marmara Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Elif Küçükoğlu tarafından gerçekleştirilen etkinliğin bir diğer amacı da 23 Nisan’da barış temeline dayalı gelecek tasarımı ile ilgili farkındalık kazandırmaktı. Bu çerçevede çocukların nasıl bir gelecek beklediği hayaliyle başlayan etkinlik, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Çocuk Bayramı’nda, "barış" dolu bir dünyada "güvenle" yaşayacak çocuklar için coşku ve neşe dolu oyunlarla farkındalık kazandıracak içeriklerle sürdü. Deprem güvenliği ve alınacak tedbirlerin güvenli bir dünya tasarımındaki önemi uygulamalarla pekiştirildi. Ayrıca, evde, okulda, trafikte, günlük yaşamda güvenlik kültürünü kazandırmak amacıyla oyunlar düzenlendi.

Geleceğin dünyasının bugünün çocukları tarafından kurulacağı bilinci ile planlanan etkinlik, erken dönemde çocuklara kazandırılacak becerilerin güvenli bir dünya için en önemli yatırım olacağı üzerine kurgulandı. Anasınıfından 4.sınıf öğrencisi çocukların yaş gruplarına göre ayrı ayrı planlanan uygulamalarda, ‘Tahmin Et Kim?’ oyunu ile güvenli ve güvensiz davranışları ayırt etme, ‘Nasıl Bir Dünya?’ oyunu ile beyin fırtınası ile gelecek tasarımı ve risk faktörlerini fark etme çalışmaları yapıldı.

İkramlar, müzik, oyun, dans ve kutlamalarla süren etkinlik Alanya Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nun farklı ülke ve kültürlerden gelen öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku ile kutlamanın yanı sıra barış dolu bir dünyada güvenli yaşam kültürü için farkındalık sağlandı.

24 Nisan’da Alanya Mahmutlar Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nda gerçekleşen etkinliğin 23 Nisan’da açılışı yapılan ilk bölümünde ise çocukların kendilerini güvenli hissettikleri ortamları ifade etmeleri amacıyla, “En Güvenli Yer” temalı resimler yapmaları istendi. “Güvenli Bir Gelecek İçin Barış Dolu Çocuklar” sanal sergileri planlanarak sanal ortamda ziyarete açıldı. Bu resimler her sınıf için oluşturulan sanal müzeler ile okul içinde ve ailelerle paylaşıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamada yapan Mine Erdemoğlu, “Ben Mine Erdemoğlu. Maher Holding Yönetim Kurulu başkan yardımcısıyım. Biz bugün çocuklara ve okulumuza bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Ouick Sigorta ve Me-Nova işbirliğiyle. Hem seminer hem de çocuklara 23 Nisan etkinliğinin, güvende olmanın, barış dolu bir ortamda olmanın, aynı zamanda çok kültürlü bir okulumuz olduğu için kültürel arası etkiletişimin neler olduğunu anlatmak istedik. Tam 23 Nisan konularımızdan. Bu vesileyle herkesin 23 Nisanını kutlamak istiyorum ve bu vesileyle aynı zamanda Atamızı saygıyla, sevgiyle ve minnetle anmak istiyorum. 23 Nisan’ımız kutlu olsun. Biraz önce de bahsettiğim gibi burası çok kültürlü bir okul. Sanırım 26 ülkeden öğrencilerimiz var, çeşitli ülkelerden Rusya, Almanya, Amerika, Ukrayna, Kazakistan ve daha sayamadığım birçok ülke var. Bu tabi ki bir arada yaşamanın, aynı ortamda bulunmanın vermiş olduğu güzel bir örnek, tabi ki bu velilerimizi de etkiliyor. Uluslararası bir okulda bu etkileşim ile birlikte aynı zamanda dünya barışının da güzel bir örneği. Aynı zamanda biz bu etkinliklerimizle birazcık da geçmiş depremle ilgili vurgular da yaptık. Güvenli ve güvende olmak, nerede nasıl güvende olunur? Önünüzdeki gelecekte barış dolu güvenli bir gelecek arzu ettiğimizi çocuklara inşa etmeye çalıştık. Oyunlarla vs. bunu destekledik. Umarım yeterli olmuştur” dedi.

Menova Gelişim öğrencilerinin 23 Nisan’a özel “Güvenli Bir Gelecek İçin Barış Dolu Çocuklar” sanal resim sergisi https://www.artsteps.com/view/643d3a52e9038350fa5bf207 adresinden görülebilecek.