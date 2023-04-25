23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Bilişim Uzmanı Mehmet Suat Işıklı ve arkadaşları Ardahan’ın Damal ilçesindeki Burmadere köyündeki çocuklara ulaşarak hikaye kitapları ve çikolata götürdü.

Burmadere köyündeki çocuklara dron eğitimi veren Bilişim Uzmanı Mehmet Suat Işıklı’ya, Drone Pilotu Doğu Yılmaz, Mustafa Necati Sütçü ve Yönetmen Erdal Rahmi Hanay eşlik etti. Çocuklara Prof. Dr. Selçuk Şirin’in 1 milyon kitap projesi kapsamında gelen çocuk kitapları tek tek teslim edildi. Çocuklara ayrıca çikolata da ikram edildi.

Dron gören çocuklar çok fazla ilgilenince Dron Plotu Doğu Yılmaz ve Mustafa Necati Sütçü çocuklara kısa eğitim verip dron hakkında genel bilgi verdi.

Işıklı “Bizi mutlu hissettirenler, yüreğimize çiçek ekenlerdir. Çocuklarımızı mutlu edebilmek için sürekli bu tür projeleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.