AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve AK Parti Erzincan Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladılar.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Çocuklarımızdan beklentimiz; tarihini iyi bilen, insana değer veren, milli ve manevi değerleri önemseyen, yeniliklere ve gelişmelere açık kuşaklar olarak kendilerini yetiştirmeleridir. Bu bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. Milli iradenin hayat bulduğu bu önemli günü bayram olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara verdiği değeri göstermiştir. 23 Nisan tarihinin çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi milletimizin geleceğine verilen önemin en büyük göstergesidir.

23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günü ile aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olma niteliğiyle bizler için bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın temsilcileri olarak dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz"