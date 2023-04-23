Ataşehir Atapark’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü Ataşehir’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan 23 Nisan coşkusu, gün boyu artarak devam etti. Ataşehir Belediyesi tarafından Atapark’ta düzenlenen birbirinden eğlenceli atölyeler, animasyonlar, panayır eğlenceleri ve yarışmalar, çocuklar için bu anlamlı günün şenlik havasında geçmesini sağladı.

Çocuklar kutlamalarda doyasıya eğlendi

Şenliğe katılarak çocukların bayram sevincini onlarla beraber yaşayan Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi, çocuklara doyasıya eğlendikleri bir bayram yaşatmak istediklerini dile getirdi. Çocukların donanımlı ve eğitimli bireyler olarak yetişmesi kadar, onların mutlu bir çocukluk geçirmelerini de önemsediklerini vurgulayan Başkan Battal İlgezdi şunları söyledi:

“Çocuklarımıza, gençlerimize inanıyoruz. Onların hayalleri, inanç ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşayacağını biliyoruz. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Şölen alanındaki; Hacivat Karagöz oyunu, sürpriz yarışmalar, karnaval oyunları, Bubble Show, jonglör, palyaço ve maskot gösterileri ile şişme oyun parkurları çocuklara neşe dolu anlar yaşattı. Ayrıca Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı “Puki Parkta” isimli kukla oyunu ve Ataşehir Belediyesi Çocuk Halk Dansları Topluluğu’nun Çocuk Bayramına özel hazırladığı gösteri de çocuklara sunuldu. 23 Nisan şölenine yoğun ilgi gösteren aileler de, güzel hava eşliğinde bayramın tadını çıkaran çocuklarının mutluluklarına ortak oldular.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz" dedi.