DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Düzce’den arama kurtarma çalışması yapmak üzere itfaiye ekipleri sevk edildi.

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Düzce’den arama kurtarma çalışması yapmak üzere itfaiye ekipleri sevk edildi.

23 Kasım 2022’de 5.9 büyüklüğünde deprem yaşamış Düzce’den depremin yaşandığı bölgeye arama kurtarma çalışması yapmak üzere ekipler yola çıktı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez uğurladı. Gülmez, Çok büyük bir deprem olduğu söyleniyor. Bölge şu an çok zor durumda. Allah hepinize yardımcı olsun. Deprem yaşamış ve deneyimli arkadaşlarsınız. Allah kolaylık versin” dedi.

Düzce’den 9 kişi 1’i itfaiye 2 araçla yola çıktı. Düzce’den ayrıca biri çok sedyeli ambulans olmak üzere 3 ambulans, 2 UMKE aracı ve 19 sağlık görevlisi de Düzce Sağlık Müdürlüğünden yola çıktı.