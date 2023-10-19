Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde 7. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.

TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF 3. Lig 4. Grubun 7. haftasında 23 Elazığ FK’nın pazar günü saat 14.30’da Doğukent Stadında Nevşehir Belediyespor’la oynayacağı maçı İstanbul Bölgesi hakemleri yönetecek. C klasman Hakemi Ertuğrul Kösterelioğlu müsabakada orta hakem olarak düdük çalacak. Kösterelioğlu’nun yardımcılıklarını Burak Menteşe ile Osman Korkmaz yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Kadir Akpınar görevlendirildi.