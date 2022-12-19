23 Elazığ FK’nın en golcü ismi, alt liglerin tecrübeli yıldızı Gökhan Erdöl, ara dönemde takımdan ayrılıyor.

23 Elazığ FK’nın en golcü ismi, alt liglerin tecrübeli yıldızı Gökhan Erdöl, ara dönemde takımdan ayrılıyor.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK’da Gökhan Erdöl’le yollar ayrılıyor. Sezon başı takıma katılan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, bordo-beyazlı formayı giydiği 16 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında 7 gole imza attı. Alt liglerde çeşitli takımlarda defalarca gol krallığı sevinci yaşayan Gökhan, 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılma karar aldı. Tecrübeli golcünün ayrılığına neden ise ailevi sebepler olduğu öğrenildi. Trabzonlu olan Gökhan Erdöl’un futbol hayatına ailesine yakın bir yerde devam etmek istediği ve tercihini Karadeniz’de bulunan bir takımdan yana kullanacağı öğrenildi.

Gökhan Erdöl’ün ayrılık kararı sonrası bordo-beyazlı ekibin bu bölgeye yeni bir transfer yapması bekleniyor.