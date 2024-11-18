TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında oynanan Belediye Kütahyaspor maçında yapılan hatalı oyuncu değişikliğiyle 3-1 kazandığı maçı 3-0 hükmen kaybetmesi gündemde olan 23 Elazığ FK’da Kulüp Basın Sözcüsü Fatih Çakar, konu hakkında bir açıklama yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Belediye Kütahyaspor’u 3-1 yenmesine rağmen, yapılan hatalı oyuncu değişikliği ile maçı 3-0 hükmen kaybedeceği konuşulan Elazığ FK’da Kulüp Basın Sözcüsü Fatih Çakar, konu hakkında bir açıklama yaptı. Geçmişten emsal örnekler veren Çakar, skora etki etmeyen maddi bir hata yüzünden ağır bir şekilde cezalandırılmak istenmediklerini ifade etti. Çakar açıklamasında, "17 Kasım 2024 tarihinde oynanan ve kulübümüzün deplasmanda 3-1 galip geldiği Belediye Kütahyaspor-23 Elazığ FK müsabakasının 84. dakikasında yapılan oyuncu değişikliği ile oyuna giren sporcumuz Mert Kurt’un isminin müsabaka esame listesinde yer almaması sebebiyle maç sonundan itibaren bazı sosyal medya platformlarında karşılaşmanın 3-0 Belediye Kütahyaspor lehine tescil edileceği dedikodularını üzülerek takip etmekteyiz. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki bu müsabaka öncesi oynadığımız 10 lig müsabakasının 6’sında forma giyen Mert Kurt, kulubümüzün lisanslı sporcusu olup bu karşılaşmada da görev alması için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Mert Kurt’un esame listesine yer almayıp oyuna dahil olması futbolcunun lisans kriterleri göz önünde bulundurulduğunda futbol müsabaka talimatının 22. maddesinde sayılan 11 hükmen yenilgi sebebinden herhangi birini içermemektedir. Giresunspor’un 7 ay öncesi esame listesinde yer almayan fakat müsabakada yer alma kriterlerini taşıyan oyuncuyu 86. dakikada oyuna dahil etmesi "talimatlara aykırılık nedeniyle" para cezası ile cezalandırılmasına neden olmuşsa, elbette ki esame listesinde yer almayan müsabakada yer alma kriterlerine sahip sporcumuzun 84.dakikada oyuna dahil olması sonucunda kulübümüzün para cezası ile cezalandırılacağı ve karşılaşmanın maç sonucu ile tescil edileceği kanaatini taşımaktayız. Başta Belediye Kütahyaspor camiası olmak üzere Türk spor kamuoyunun takım kadrosunun yarısı genç oyunculardan oluşan kulübümüzün bütün maddi imkansızlıklara rağmen bu zorlu deplasmanda binlerce taraftarın önünde alınlarının teriyle 3 gol ile alınan 3 puanın müsabaka skoruna etki etmeyen maddi bir hata yüzünden ağır bir şekilde cezalandırılmasına karşı duracağından şüphe duymamaktayız" dedi.