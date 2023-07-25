23 Elazığ FK, yeni sezon için anlaşmaya vardığı teknik direktör Mehmet Hakkı Hocaoğlu ile yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta yeni sezonda mücadele edecek olan 23 Elazığ FK’da Teknik Direktör şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta anlaşmaya varılan Teknik Direktör Mehmet Hakkı Hocaoğlu ile fikir ayrılıkları yaşayan 23 Elazığ FK, tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüz, anlamaya varmış olduğu Teknik Direktör Mehmet Hakkı Hocaoğlu ile fikir ayrılığı nedeni ile yollarını ayırmıştır. Bundan sonraki süreçte başarılar dileriz” denildi.