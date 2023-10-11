Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 23 Elazığ FK, yarın Sivas Dört Eylül Futbol ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları devam ediyor. 1. eleme turunda 12Bingölspor’u saf dışı bırakan 23 Elazığ FK, ikinci turda Amasyaspor FK’yı saf dışı bırakan Sivas Dört Eylül Futbol ile yarın karşı karşıya gelecek. Maçı Trabzon bölgesi C klasman hakemi Emre Can Furuncu yönetecek. Furuncu’nun yardımcılıklarını Konya bölgesinden Mustafa Burak Kuş ile Hatay bölgesinden Mehmet Zekat Yılmaz yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise Giresun Bölgesi’nden Mehmet Zahit Sadan görevlendirildi.

Müsabakada 12 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Maçı kazanan takım Ziraat Türkiye Kupasında 3. tura yükselecek.